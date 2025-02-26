Люди у високотехнологічних країнах сплять довше і краще, але є нюанс — дослідження

У розвинених суспільствах люди сплять на 45 хвилин довше, ніж у менш технологічних країнах, у середньому більше ніж 7 годин на ніч. Проте це покращення якості сну має свою ціну — порушення природних біологічних ритмів.

Про це пише Financial Times, передає УНН.

Ці результати спростовують уявлення, що технологічна залежність викликала епідемію недосипання, але підтверджують, що на здоров'я можуть негативно впливати фактори, як-от нестача природного світла та використання екранів, що випромінюють синє світло.

Дослідження є частиною ширшої наукової ініціативи, спрямованої на вивчення того, як міське життя і безсоння можуть призводити до втоми, депресії та різних фізичних захворювань, зокрема ожиріння та онкології. Ці висновки ставлять під сумнів спрощене пояснення "епідемії безсоння", яку деякі науковці пов’язують із сучасними умовами життя в XXI столітті.

Ідея, що сон погіршився через сучасний спосіб життя, була популярною понад десятиліття… Однак наше дослідження показує набагато складнішу картину. Сон у розвинених економіках справді кращий, ніж у менш розвинутих суспільствах, але це має свою ціну — порушення наших делікатних циркадних механізмів - зазначив Девід Самсон, головний автор дослідження, опублікованого в журналі Proceedings B Королівського товариства.

Дослідження вивчило основні фактори, що спричиняють проблеми зі сном, які, за оцінками, торкаються понад 90 мільйонів людей лише в США. Вчені проаналізували метадані досліджень, проведених з 1967 по 2022 рік у 21 країні, включаючи як індустріалізовані, так і неіндустріалізовані суспільства.

Згідно з дослідженням, люди в розвинених країнах сплять на 45 хвилин більше за ніч, в середньому трохи більше семи годин. Крім того, їхній показник "ефективності сну" (співвідношення часу в ліжку до часу, коли вони фактично сплять) на 14% вищий.

Але при дослідженні циркадних ритмів — фізичних, ментальних і поведінкових змін у 24-годинному циклі — вчені виявили інший факт.

Результати показали "значний негативний зв’язок між індустріальним способом життя та погіршенням циркадних функцій".

Раніше інші дослідження показали, що порушення циркадних ритмів має шкідливий вплив на здоров'я, зокрема може призвести до запальних процесів і знижувати рівень вироблення мелатоніну — гормону, що регулює сон.

Циркадна дисфункція також пов'язана з підвищеним ризиком раку молочної залози, серцево-судинних захворювань у працівників нічних змін і проблемами з психічним здоров'ям.

Одне з пояснень таких результатів — це кращі умови для сну в розвинених країнах: зручні матраци, кондиціонери, але також більший вплив штучного світла, як від вуличних ліхтарів, так і екранів смартфонів, що порушує циркадні ритми.

Самсон наголосив, що технології повинні зберігати свою роль у покращенні якості сну, але одночасно важливо синхронізувати наші біологічні годинники з природним світом.

Один із способів поліпшити синхронізацію з природними циклами — це застосування "біомімікрації". Наприклад, можна використовувати яскраве світло вранці або налаштовувати температуру в приміщенні так, щоб вона поступово підвищувалася зі сходом сонця.

"Цікаве й продумане" дослідження пропонує нові ідеї, як "будинки майбутнього можуть краще підтримувати циркадне здоров’я", зазначив Малкольм фон Шанц, професор хронобіології в Університеті Нортумбрії.

Вікна в сучасних літаках можна затемнювати чи освітлювати натисканням кнопки… Чи зможуть вікна майбутнього автоматично пропускати синє світло вранці, ще до того, як ми прокинемось? - зауважив він.

Нагадаємо

УНН писав, що у середньому людині потрібно 7-9 годин, щоб виспатись, але важливо є те, що сон не вимірюється тривалістю, а ефективністю.