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Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Киев • УНН

 • 114203 просмотра

Компания Colossal Biosciences модифицировала гены мышей, чтобы получить шерсть, похожую на мамонтовую. Однако до цели возродить мамонтов к 2028 году остается еще много вызовов.

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые из американской биотехнологической компании Colossal Biosciences изменили несколько генов у мышей, чтобы сделать их более похожими на мамонтов, но компания далека от своей цели полностью "воскресить" шершащих мамонтов к 2028 году. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Существует примерно 1,5 миллиона генетических отличий между шершащими мамонтами и азиатскими слонами. Colossal Biosciences, компания, которая стремится возродить вымершие виды с помощью генной инженерии, создала мышей с "мамонтовой" шерстью, каждая из которых имеет до пяти генетических изменений.

Отмечается, что шерсть у этих мышей длинная, кудрявая и светлая. Таким образом, она действительно напоминает шерсть мамонтов, останки которых сохранились до наших дней. Однако непонятно, приведет ли внесение тех же генетических изменений в азиатских слонов, у которых гораздо меньше волосков на участке кожи, к подобным результатам.

"Работа, проведенная на этих мышах, не означает, что существует готовое решение для возвращения фенотипа мамонта. Нам также нужно выяснить, как заставить мех расти больше", - говорит член команды Лав Дален из Стокгольмского университета в Швеции, который входит в научно-консультативный совет Colossal.

Создать азиатских слонов с такими генетическими изменениями также будет гораздо сложнее, чем сделать это на мышах.

"Инженерные мутации у мышей являются хорошо отлаженным процессом и не являются особенно сложными", - отметил Душко Илич из Королевского колледжа Лондона.

Итак, как Colossal создал своих "мамонтовых" мышей? Исследователи начали с поиска известных мутаций у мышей, которые делают их мех похожим на мамонта.

Большинство этих генов было отобрано на основе предыдущих наблюдений за фенотипами шерсти у мышей

- пишут они в опубликованной сегодня статье, которая не была рецензирована.

Они идентифицировали восемь генов, которые влияют на рисунок (кудрявость), цвет и длину шерсти. По словам ученых, из этих восьми один ген у мамонтов.

В геноме мамонта команда также обнаружила небольшую мутацию, которая, как считается, влияет на структуру волос, а также другой неработающий ген, который участвует в метаболизме жира.

Затем компания попыталась изменить эти гены у мышей. Например, в одном эксперименте они попытались с помощью редактирования генов CRISPR отключить пять из этих генов в оплодотворенных яйцах. Из 134 яиц родилось 11 детенышей, и у одного из них обе копии пяти генов были отключены.

В другом исследовании исследователи использовали форму CRISPR под названием "редактирование базы", чтобы отключить несколько генов в эмбриональных стволовых клетках мышей. Они объединили это с другой техникой, которая называется гомологическая рекомбинация, чтобы сделать точную мутацию, обнаруженную в геноме мамонта. Внести точные изменения гораздо сложнее, чем отключить гены, но метод рекомбинации хорошо работает только на мышах.

Затем команда секвенировала клетки, чтобы идентифицировать клетки с желаемыми изменениями, и ввела их в эмбрионы мышей для создания химерных мышей. Из 90 введенных эмбрионов родилось семь мышей с четырьмя запланированными изменениями.

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Можно сказать, что эти эксперименты были успешными с точки зрения производства некоторых мышей с желаемыми физическими изменениями их меха, но только одно из генетических изменений точно соответствует тому, что видно в геноме мамонта. По словам ученого, нужно еще много работать, чтобы достичь заявленной цели создать "морозостойкого слона со всеми основными биологическими признаками шершащего мамонта" - и поскольку беременность у слонов длится около двух лет, ученым не хватает времени, чтобы уложиться в свой срок - 2028 год.

Хуан Антонио Родригес из Копенгагенского университета (Дания) говорит: "Слон с мехом не будет мамонтом в том виде, в котором мы о нем думаем". По его словам, многие из 1,5 миллиона отличий между геномами мамонтов и азиатских слонов могут не влиять, но мы не знаем точно, какие из них имеют значение".

Родригес, Линч выступает против возвращения мамонта. Линч приводит длинный список причин, почему он считает это плохой идеей, от того, что больше не существует среды обитания мамонтов, до этических аспектов попытки генетически модифицировать слонов – например, даже у людей сбор яйцеклеток для ЭКО остается рискованной и болезненной процедурой.

"Мамонты вымерли, и их невозможно "вымереть" или возродить", - говорит Линч. "Все, что они могут сделать, это сделать слона похожим на мамонта".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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