Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

В карьере в Оксфордшире было найдено крупнейшее в Великобритании место со следами динозавров, возраст которых достигает 166 миллионов лет. Ученые обнаружили около 200 отпечатков, принадлежащих зауроподам и мегалозаврам - гигантским растительноядным и плотоядным динозаврам.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В карьере в Оксфордшире нашли самый большой в Великобритании участок со следами динозавров. Около 200 крупных отпечатков, оставленных 166 миллионов лет назад, сохранились на известняковой поверхности.

Следы принадлежат двум видам динозавров: длинношеим растительноядным зауроподам, известным как Cetiosaurus, и меньшим по размерам хищным мегалозаврам.

Некоторые тропы имеют длину до 150 метров, хотя ученые предполагают, что они могли быть значительно длиннее, поскольку раскопана лишь часть карьера.

Это одно из самых впечатляющих мест находок, которые я когда-либо видела, с точки зрения масштаба, с точки зрения размера следов. Вы можете сделать шаг назад во времени и получить представление о том, как это было, когда эти массивные существа просто бродили вокруг, занимаясь своими делами - сказала профессор Кирсти Эдгар, микропалеонтолог из Бирмингемского университета.

Впервые следы заметил Гэри Джонсон, работник карьера Dewars Farm Quarry, когда управлял экскаватором.

Я просто расчищал глину, наткнулся на холм и подумал, что это просто аномалия в земле. Но потом он перешел на другой, 3 метра длиной, и это снова был холм. А потом еще 3 метра - и снова горб - сказал он.

В 1990-х годах неподалеку был найден еще один участок пути, и он понял, что регулярные выбоины и провалы могут быть следами динозавров.

Я думал, что я первый человек, который их увидел. И это было так сюрреалистично - немного жутко, на самом деле - рассказал он BBC News.

Этим летом более 100 ученых, студентов и волонтеров приняли участие в раскопках в карьере, который стал центральной темой новой серии «Раскопок для Британии».

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Во время исследований команда обнаружила пять различных путей. Четыре из них принадлежат зауроподам - растительноядным динозаврам, которые передвигались на четырех ногах. Их следы напоминают слоновьи, но значительно больше, ведь эти гиганты достигали до 18 метров в длину. Еще один след, по предположениям, оставил мегалозавр.

Это почти карикатура на след динозавра. Это то, что мы называем отпечатком тридактиля. У него есть три пальца, которые очень, очень четко просматриваются на отпечатке. Все животное могло быть 6-9 метров в длину. Это были самые большие хищные динозавры, о которых мы знаем из Юрского периода в Британии - объяснила доктор Эмма Николс, палеонтолог позвоночных из Музея естествознания Оксфордского университета.

Хищные динозавры, которые передвигались на двух ногах, были ловкими охотниками, отмечают исследователи. Их среда обитания была мелководной теплой лагуной, где динозавры оставляли свои следы в топкой земле.

Профессор Ричард Батлер, палеобиолог из Бирмингемского университета, предполагает, что какое-то событие, вероятно, шторм, способствовало сохранению этих следов в виде ископаемых остатков, накрыв их слоем отложений.

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Во время раскопок команда детально изучила найденные пути. Сделав более 20 000 фотографий, они создали 3D-модели как всего участка, так и отдельных следов.

Слепки и модели позволяют понять, как динозавры передвигались и какой была среда их обитания.

Отпечатки ног динозавров являются мгновенным снимком их жизни. Они предоставляют уникальную информацию, которую нельзя получить из окаменелых костей - объяснил профессор Батлер.

Один из участков даже демонстрирует, как пути зауропода и мегалозавра пересекались. Анализ сохранившихся отпечатков показал, что первым по этой местности прошел зауропод, поскольку его большой круглый след слегка прижат трехпалым следом мегалозавра.

«Представить, как этот динозавр передвигался, вытягивая ноги из грязи, - это невероятное ощущение», - поделился доктор Дункан Мердок из Оксфордского университета.

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