Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

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В Испании найден новый вид зауроподов, живший 73 млн лет назад. «Qunkasaura pintiquiniestra» имел длину 15 м, вес 10 тонн и высоту 3 м до плеч.

Обнаруженный во время строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Мадрид-Леванте вид относится к группе зауроподов; он был распространен на территории современной Испании 73 миллиона лет назад.

Пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

Во время работ на шоссе в Испании в 2007 году были найдены окаменелости динозавра. С тех пор кропотливая исследовательская работа привела к определению нового вида, - совсем недавно он получил название "Qunkasaura pintiquiniestra".

Ученые считают, что эти динозавры обитали на Пиренейском полуострове 73 миллиона лет назад.

Справка

Новый вид, по словам ученых, относится к группе зауроподов - крупных травоядных динозавров с длинной шеей и длинным хвостом. На стоянке Ло-Уэко в Испании были обнаружены шейные, спинные и хвостовые позвонки, часть тазового пояса и части конечностей.

Речь идет об экземпляре, который, предположительно, имел длину около 15 метров от головы до кончика хвоста, весил около десяти тонн и имел высоту до плеч три метра

- рассказал палеонтолог.

По словам палеонтолога Педро Мочо (Instituto Dom Luiz), этот динозавр жил в Куэнке и умер на этой территории. 

Напомним,

Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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