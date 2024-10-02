Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаруженный во время строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Мадрид-Леванте вид относится к группе зауроподов; он был распространен на территории современной Испании 73 миллиона лет назад.

Пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

Во время работ на шоссе в Испании в 2007 году были найдены окаменелости динозавра. С тех пор кропотливая исследовательская работа привела к определению нового вида, - совсем недавно он получил название "Qunkasaura pintiquiniestra".

Ученые считают, что эти динозавры обитали на Пиренейском полуострове 73 миллиона лет назад.

Справка

Новый вид, по словам ученых, относится к группе зауроподов - крупных травоядных динозавров с длинной шеей и длинным хвостом. На стоянке Ло-Уэко в Испании были обнаружены шейные, спинные и хвостовые позвонки, часть тазового пояса и части конечностей.

Речь идет об экземпляре, который, предположительно, имел длину около 15 метров от головы до кончика хвоста, весил около десяти тонн и имел высоту до плеч три метра - рассказал палеонтолог.

По словам палеонтолога Педро Мочо (Instituto Dom Luiz), этот динозавр жил в Куэнке и умер на этой территории.

Напомним,

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