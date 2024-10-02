Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді
Київ • УНН
В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.
Виявлений під час будівництва високошвидкісної залізничної магістралі Мадрид-Леванте вид належить до групи зауроподів; він був розповсюджений на території сучасної Іспанії 73 мільйони років тому.
Пише УНН із посиланням на Еuronews.
Під час робіт на шосе в Іспанії у 2007 році було знайдено скам'янілості динозавра. Відтоді копітка дослідницька робота призвела до визначення нового виду, - зовсім недавно він отримав назву "Qunkasaura pintiquiniestra".
Вчені вважають, що ці динозаври мешкали на Піренейському півострові 73 мільйони років тому.
Довідка
Новий вид, за словами вчених, належить до групи зауроподів - великих травоїдних динозаврів із довгою шиєю та довгим хвостом. На стоянці Ло-Уеко в Іспанії було виявлено шийні, спинні та хвостові хребці, частину тазового пояса і частини кінцівок.
Йдеться про екземпляр, який, імовірно, мав довжину близько 15 метрів від голови до кінчика хвоста, важив близько десяти тонн і мав висоту до плечей три метри
За словами палеонтолога, цей динозавр жив у Куенці та помер на цій території.
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