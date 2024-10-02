Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді

ukenru
10:16 • 33196 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 69791 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 130219 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 173866 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 250846 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 163353 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 140722 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128032 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 191940 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77375 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 116465 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 52765 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 86576 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 62704 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 48276 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 116465 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 250846 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 191940 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 222808 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 553496 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 1670 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 11404 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 17244 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 23463 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 34851 перегляди
Актуальне
Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді

Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді

Київ • УНН

 • 107020 перегляди

В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.

Виявлений під час будівництва високошвидкісної залізничної магістралі Мадрид-Леванте вид належить до групи зауроподів; він був розповсюджений на території сучасної Іспанії 73 мільйони років тому.

Пише УНН із посиланням на Еuronews.

Під час робіт на шосе в Іспанії у 2007 році було знайдено скам'янілості динозавра. Відтоді копітка дослідницька робота призвела до визначення нового виду, - зовсім недавно він отримав назву "Qunkasaura pintiquiniestra".

Вчені вважають, що ці динозаври мешкали на Піренейському півострові 73 мільйони років тому.

Довідка

Новий вид, за словами вчених, належить до групи зауроподів - великих травоїдних динозаврів із довгою шиєю та довгим хвостом. На стоянці Ло-Уеко в Іспанії було виявлено шийні, спинні та хвостові хребці, частину тазового пояса і частини кінцівок.

Йдеться про екземпляр, який, імовірно, мав довжину близько 15 метрів від голови до кінчика хвоста, важив близько десяти тонн і мав висоту до плечей три метри

- розповів Педро Мочо (Instituto Dom Luiz).

За словами палеонтолога, цей динозавр жив у Куенці та помер на цій території. 

Нагадаємо

Вчені виявили в Антарктиці рідкісну морську лілію.

У США археологи знайшли череп мастодонта віком понад 13 000 років19.08.24, 17:52 • 100861 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнологіїУНН Lite
antarktydaАнтарктида
ispaniiaІспанія
yevropaЄвропа
madrydМадрид

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17