Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді

Виявлений під час будівництва високошвидкісної залізничної магістралі Мадрид-Леванте вид належить до групи зауроподів; він був розповсюджений на території сучасної Іспанії 73 мільйони років тому.

Пише УНН із посиланням на Еuronews.

Під час робіт на шосе в Іспанії у 2007 році було знайдено скам'янілості динозавра. Відтоді копітка дослідницька робота призвела до визначення нового виду, - зовсім недавно він отримав назву "Qunkasaura pintiquiniestra".

Вчені вважають, що ці динозаври мешкали на Піренейському півострові 73 мільйони років тому.

Довідка

Новий вид, за словами вчених, належить до групи зауроподів - великих травоїдних динозаврів із довгою шиєю та довгим хвостом. На стоянці Ло-Уеко в Іспанії було виявлено шийні, спинні та хвостові хребці, частину тазового пояса і частини кінцівок.

Йдеться про екземпляр, який, імовірно, мав довжину близько 15 метрів від голови до кінчика хвоста, важив близько десяти тонн і мав висоту до плечей три метри