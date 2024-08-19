В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В штате Айова, археологические раскопки обнаружили увлекательные свидетельства из далекого прошлого – хорошо сохранившийся череп мастодонта. Радиоуглеродное исследование показало, что мастодонту около 13 600 лет. Пишет УНН со ссылкой на Fox News и Iowa Archaeology.

Детали

В США археологи раскопали череп древнего мастодонта. в настоящее время считается, что череп является "первым артефактом подобного типа, который когда-либо хорошо сохранился", и, соответственно, является важной находкой, потенциально связанной с историей человечества.

Завершены 12-дневные раскопки мастодонта! Это первый хорошо сохранившийся мастодонт (в первую очередь череп), раскопанный в Айове.

Радиоуглеродный анализ показывает, что этому мастодонту около 13 600 лет. OSA (Office of State Archaeology) тщательно изучит кости, чтобы определить, есть ли на них следы человеческой деятельности, такие как следы порезов, - сообщили на странице Iowa Archaeology.

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Мы очень надеемся найти доказательства взаимодействия человека с этим существом-возможно, острие снарядов и ножи, которые использовались для убийства животного и первичной обработки Джон Доршук, директор и государственный археолог OSA, сказал.

справка

Мастодонт - вымершее млекопитающее, принадлежащее к группе хоботных, родственных современным слонам. Он жил в плейстоцене и отличался большими конусообразными бивнями и крепким телом. В отличие от мамонтов, мастодонты придерживались травоядной диеты, включающей листья и ветви деревьев. Его исчезновение связано с такими факторами, как изменение климата и охота на людей.

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