Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

Ученые нашли окаменелый череп гигантского речного дельфина, который, как полагают, вышел из океана и обитал в реках Амазонии Перу 16 миллионов лет назад. Вымерший вид имел длину до 3,5 метров, что делало его самым большим речным дельфином, когда-либо найденным. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

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По словам ведущего автора нового исследования, опубликованного в Science Advances, обнаружение этого нового вида, Pebanista yacuruna, подчеркивает риски для оставшихся в мире речных дельфинов, и все они сталкиваются с подобной угрозой исчезновения в ближайшие 20-40 лет. Альдо Бенитес-Паломино сказал, что он принадлежал к семейству дельфинов Platanistoidea, которые обычно встречаются в океанах 24-16 миллионов лет назад.

По его словам, выжившие речные дельфины были "остатками некогда очень разнообразных групп морских дельфинов", которые, как полагают, покинули океаны, чтобы найти новые источники пищи в пресноводных реках.

Реки являются эвакуационным клапаном... для древних окаменелостей, которые мы нашли, и это то же самое для всех речных дельфинов, живущих сегодня сказал ученый.

Бенитес-Паломино обнаружил окаменелость в Перу в 2018 году, когда он еще был студентом. Сейчас он работает над докторской диссертацией на кафедре палеонтологии Цюрихского университета, и говорит, что исследование было отложено из-за пандемии.

Впервые он заметил часть окаменелости, фрагмент челюсти, когда шел с коллегой.

"Как только я узнал это, я увидел гнезда зубов. Я крикнул: "Это дельфин". Мы не могли в это поверить.

Тогда мы поняли, что это не связано с розовым дельфином реки Амазонка. Мы [нашли] животное, гиганта, чей ближайший живой родственник находится в 10 000 км в юго-восточной Азии добавил ученый.

Марсело Р. Санчес-Виллагра, директор кафедры палеонтологии Цюрихского университета, сказал, что находка была интригующей. "После двух десятилетий работы в Южной Америке мы нашли несколько гигантских форм в этом регионе, но это первый дельфин такого рода", - сказал он.

По словам Бенитеса-Паломино, окаменелость была впечатляющей как своими размерами, так и тем, что она не была связана с речными дельфинами, которые сейчас плавают в водах, где она когда-то жила.

Общей проблемой, с которой сталкиваются речные дельфины, включая ближайших живых родственников окаменелостей, плавающих в реках Ганг и Инд, является неизбежный риск вымирания. Городское развитие, загрязнение и добыча полезных ископаемых были ключевыми причинами, сказал он, и уже привели к вымиранию дельфинов реки Янцзы.

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