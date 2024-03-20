Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

Нидерланды вернули Украине восемь археологических артефактов, которые были незаконно вывезенными с украинской территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Детали

Отмечается, что 20 марта директор Инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Альфред Рус передал посольству Украины в Нидерландах восемь предметов археологии, которые ранее незаконно вывезли с территории Украины.

Старинные артефакты пытались вывезти за границу задекларировав их, как "одно кольцо"

Это наконечники копий и стрел из разных археологических культур и регионов Украины, датируемые периодами от римских времен до Средневековья.

Нидерландские таможенники заинтересовались предметами во время их ввоза в Нидерланды в марте 2023 года, заподозрив, что они могут быть похищены.

После того, как эксперты Национального музея истории Украины подтвердили этот вывод, Инспекция взяла предметы под охрану. В то же время владелец предметов, которому они адресовались, отказался от претензий к ним, поскольку это культурное наследие Украины, которое охраняется законом. Кроме того, они оказались незаконно вывезенными - рассказали в Минкульте.

Дополнение

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины заявляло, что эти предметы археологии являются культурными ценностями Украины. Они имеют историческое, научное, этнографическое значение для государства.

Отмечается, что предметы были вывезены с территории Украины с нарушением требований национального законодательства в сфере вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей.

Напомним

В прошлом году, во время рабочего визита в США Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей, похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий Украины.