Старинные артефакты пытались вывезти за границу задекларировав их, как "одно кольцо"

Детали

Десять металлических предметов с признаками старины были обнаружены таможенниками во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Украины (Черниговщина, г. Прилуки) в Нидерланды. Задекларированы они были как «одно кольцо».

Как определили в Национальном музее истории Украины, все предметы имеют культурную, а некоторые еще и историческую ценность. Эксперты определили их как аутентичные предметы археологического происхождения, имеющие культурную ценность.

Один из артефактов – бронзовый перстень крупнейшего на сегодня религиозного Ордена иезуитов - интересен прежде всего как историческая памятка. На перстне XVIII в. обозначена монограмма IHS (существует несколько вариантов ее расшифровки). В Украине иезуитские школы были созданы во Львове, Луцке и Киеве. Среди воспитанников этих школ – Богдан Хмельницкий, Петр Могила и Иван Мазепа. Кроме культурной перстень имеет еще и историческую ценность.

«Старейший» раритет – античный бронзовый перстень римского времени с изображением букв VITA, 3 в. н.э. Подобные позолоченные перстни были популярны в Римской империи среди вольноотпущенников и граждан, перешедших в стан всадников.

Остальные культурные ценности, пересылаемые в Нидерланды, эксперты классифицировали как:



средневековый свинцовый игральный кубик со знаками от одного до шести, IX-XIV вв.



бронзовая и позолоченная лунницы – женские украшения времен Руси, Х-ХII вв.,



серебряный крестик, бронзовый перстень домонгольского времени и посеребренный языческий амулет в виде клыка, времен Руси, ХІ-ХІІІ вв.,



бронзовая подвеска к сбруе для снаряжения лошадей, на которых ездили дворяне в XIV в.,



крестильный или детский нательный крестик из медного сплава, XIX в.



Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Кроме прочего, предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства.

В отношении гражданки, которая отправляла культурные ценности за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Артефакты изъяты.

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