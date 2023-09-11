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Старовинні артефакти намагались вивезти за кордон задекларувавши їх, як "одна каблучка"

Старовинні артефакти намагались вивезти за кордон задекларувавши їх, як "одна каблучка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Київські митники запобігли незаконному вивезенню поштою за кордон старожитностей періоду ІІІ-XVIII ст. Серед вилученого з посилки були перстень Ордену Єзуїтів, жіночі прикраси доби Русі та середньовічний гральний кубик, передає УНН.

Деталі

Десять металевих предметів з ознаками старовини були виявлені митниками під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України (Чернігівщина, м. Прилуки) до Нідерландів. Задекларовані вони були як «одна каблучка».

Як визначили у Національному музеї історії України, всі предмети мають культурну, а деякі ще й історичну цінність. Експерти визначили їх як автентичні предмети археологічного походження, що мають культурну цінність.

Один з артефактів – бронзовий перстень найбільшого на сьогодні релігійного Ордену єзуїтів - цікавий насамперед як історична пам’ятка. На персні XVIII ст. позначено монограму IHS (існує кілька варіантів її розшифровки). В Україні єзуїтські школи були створені у Львові, Луцьку та Києві. Серед вихованців цих шкіл – Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа. Окрім культурної перстень має ще й історичну цінність.

«Найстарший» раритет – античний бронзовий перстень римського часу із зображенням літер VITA, 3 ст. н.е. Подібні позолочені персні були популярними в Римській імперії серед вільновідпущеників та громадян, що перейшли до стану вершників.
Решту культурних цінностей, що пересилалися до Нідерландів, експерти класифікували як:

  •  середньовічний свинцевий гральний кубик з позначками від одного до шести, ІХ-XIV ст.,
  •  бронзова та позолочена лунниці – жіночі прикраси часів Русі, Х-ХІІ ст.,
  •  срібний хрестик, бронзовий перстень домонгольського часу та посріблений язичницький амулет у вигляді ікла, часів Русі, ХІ-ХІІІ ст.,
  •  бронзова підвіска до збруї для спорядження коней, на яких їздили дворяни у XIV ст.,
  •  хрестильний або дитячий натільний хрестик з мідного сплаву, ХІХ ст.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Окрім іншого, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави. 

Стосовно громадянки, яка відправляла культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Артефакти вилучено.

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