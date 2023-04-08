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До Молдови хотіли провезти мощі 80 святих та церковне начиння - прикордонники

До Молдови хотіли провезти мощі 80 святих та церковне начиння - прикордонники

Київ • УНН

 • 1017267 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У пункті пропуску "Табаки" в Одеській області прикордонники спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой, які намагалися вивезти до Молдови. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Держприкордонслужби України.

Цитата

"У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок недбалого перевезення ковчега мощі випали зі своїх місць. Прикордонники повідомили про злочин поліцію та Службу безпеки України.

Нагадаємо

Житель Закарпаття разом зі своїм спільником, який був місцевим фельдшером, використовували автомобіль швидкої допомоги для незаконного перевезення чоловіків за кордон.

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