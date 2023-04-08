До Молдови хотіли провезти мощі 80 святих та церковне начиння - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У пункті пропуску "Табаки" в Одеській області прикордонники спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой, які намагалися вивезти до Молдови. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Держприкордонслужби України.
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"У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що внаслідок недбалого перевезення ковчега мощі випали зі своїх місць. Прикордонники повідомили про злочин поліцію та Службу безпеки України.
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