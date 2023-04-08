В Молдову хотели провезти мощи 80 святых и церковную утварь - пограничники

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"В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы, якобы на праздник", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате небрежной перевозки ковчега мощи выпали со своих мест. Пограничники сообщили о преступлении в полицию и Службу безопасности Украины.

Напомним

Житель Закарпатья вместе со своим сообщником, который был местным фельдшером, использовали автомобиль скорой помощи для незаконной перевозки мужчин за границу.