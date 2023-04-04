Втеча у кареті швидкої: на Закарпатті вигадали новий спосіб перевезення чоловіків за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Для незаконного перевезення чоловіків за кордон, житель Закарпаття разом зі своїм спільником, який був місцевим фельдшером, використовували автомобіль швидкої допомоги, пише УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
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"З увімкненими проблисковими маячками організатори схеми перетинали пости та доставляли своїх «пацієнтів» у потрібне місце. Далі ті переходили кордон самостійно, - повідомила Держприкордонслужба України в Telegram.
Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.
Доповнення
СБУ заблокувало ще 14 схем ухилення від мобілізації. Їх організатори пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від 2 до 13,5 тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання "клієнта" і терміновості втечі.
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