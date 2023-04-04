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Бегство в карете скорой: на Закарпатье придумали новый способ перевозки мужчин за границу

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Для незаконной перевозки мужчин за границу житель Закарпатья вместе со своим сообщником, который был местным фельдшером, использовали автомобиль скорой помощи, пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Цитата

"С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих «пациентов» в нужное место. Далее те переходили границу самостоятельно, - сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram.

Пограничники задержали фельдшера при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника разыскивают.

Дополнение

СБУ заблокировало еще 14 схем уклонения от мобилизации. Их организаторы предлагали военнообязанным выехать за границу на основании фиктивных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 13,5 тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания «клиента» и срочности побега.

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