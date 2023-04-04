Бегство в карете скорой: на Закарпатье придумали новый способ перевозки мужчин за границу

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"С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих «пациентов» в нужное место. Далее те переходили границу самостоятельно, - сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram.

Пограничники задержали фельдшера при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника разыскивают.

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СБУ заблокировало еще 14 схем уклонения от мобилизации. Их организаторы предлагали военнообязанным выехать за границу на основании фиктивных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 13,5 тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания «клиента» и срочности побега.

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