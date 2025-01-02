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Британські вчені відкрили найбільше місце збереження слідів динозаврів - ВВС

Київ • УНН

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В Оксфордширському кар'єрі виявлено близько 200 слідів динозаврів, що належать зауроподам і мегалозаврам. Деякі стежки сягають 150 метрів у довжину, а вік знахідки становить 166 мільйонів років.

У кар’єрі в Оксфордширі було знайдено найбільше у Великій Британії місце зі слідами динозаврів, вік яких сягає 166 мільйонів років. Науковці виявили близько 200 відбитків, що належать зауроподам і мегалозаврам – гігантським рослиноїдним і м’ясоїдним динозаврам.

Пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У кар’єрі в Оксфордширі знайшли найбільшу у Великій Британії ділянку зі слідами динозаврів. Близько 200 великих відбитків, залишених 166 мільйонів років тому, збереглися на вапняковій поверхні.

Сліди належать двом видам динозаврів: довгошиїм рослиноїдним зауроподам, відомим як Cetiosaurus, та меншим за розмірами хижим мегалозаврам.

Деякі стежки мають довжину до 150 метрів, хоча вчені припускають, що вони могли бути значно довшими, оскільки розкопано лише частину кар’єру.

Це одне з найбільш вражаючих місць знахідок, які я коли-небудь бачила, з точки зору масштабу, з точки зору розміру слідів. Ви можете зробити крок назад у часі і отримати уявлення про те, як це було, коли ці масивні істоти просто бродили навколо, займаючись своїми справами

- сказала професор Кірсті Едгар, мікропалеонтолог з Бірмінгемського університету.

Вперше сліди помітив Гері Джонсон, працівник кар'єру Dewars Farm Quarry, коли керував екскаватором.

Я просто розчищав глину, натрапив на горб і подумав, що це просто аномалія в землі. Але потім він перейшов на інший, 3 метри завдовжки, і це знову був горб. А потім ще 3 метри - і знову горб

- сказав він. 

У 1990-х роках неподалік було знайдено ще одну ділянку колії, тож він зрозумів, що регулярні вибоїни та провали можуть бути слідами динозаврів.

Я думав, що я перша людина, яка їх побачила. І це було так сюрреалістично - трохи моторошно, насправді

- розповів він BBC News.

Цього літа понад 100 науковців, студентів та волонтерів взяли участь у розкопках у кар’єрі, який став центральною темою нової серії "Розкопок для Британії".

Вчені виявили, що астероїд, який знищив динозаврів, був не один - ЗМІ04.10.24, 18:03 • 17296 переглядiв

Під час досліджень команда виявила п’ять різних колій. Чотири з них належать зауроподам – рослиноїдним динозаврам, які пересувалися на чотирьох ногах. Їхні сліди нагадують слонячі, але значно більші, адже ці гіганти досягали до 18 метрів у довжину. Ще один слід, за припущеннями, залишив мегалозавр.

Це майже карикатура на слід динозавра. Це те, що ми називаємо відбитком тридактиля. У нього є три пальці, які дуже, дуже чітко проглядаються на відбитку. Уся тварина могла мати 6-9 метрів у довжину. Це були найбільші хижі динозаври, про яких ми знаємо з Юрського періоду в Британії

- пояснила доктор Емма Ніколс, палеонтолог хребетних з Музею природознавства Оксфордського університету.

Хижі динозаври, які пересувалися на двох ногах, були спритними мисливцями, зазначають дослідники. Їхнє середовище проживання було мілководною теплою лагуною, де динозаври залишали свої сліди в багнистій землі.

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Професор Річард Батлер, палеобіолог з Бірмінгемського університету, припускає, що якась подія, ймовірно, шторм, сприяла збереженню цих слідів у вигляді викопних решток, накривши їх шаром відкладень.

Вчені виявили, що астероїд, який знищив динозаврів, був не один - ЗМІ04.10.24, 18:03 • 17296 переглядiв

Під час розкопок команда детально вивчила знайдені колії. Зробивши понад 20 000 фотографій, вони створили 3D-моделі як всієї ділянки, так і окремих слідів.

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Зліпки та моделі дають змогу зрозуміти, як динозаври пересувалися та яким було середовище їхнього існування.

Відбитки ніг динозаврів є миттєвим знімком їхнього життя. Вони надають унікальну інформацію, яку не можна отримати зі скам’янілих кісток 

- пояснив професор Батлер.

Одна з ділянок навіть демонструє, як шляхи зауропода та мегалозавра перетиналися. Аналіз збережених відбитків показав, що першим по цій місцевості пройшов зауропод, оскільки його великий круглий слід злегка притиснутий трипалим слідом мегалозавра.

"Уявити, як цей динозавр пересувався, витягуючи ноги з багнюки, – це неймовірне відчуття", – поділився доктор Дункан Мердок з Оксфордського університету.  

Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді 02.10.24, 16:56 • 107017 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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