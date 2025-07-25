Российский беспилотник "черника" атаковал центр Харькова, поврежден многоквартирный дом

Армия рф атаковала центральную часть Харькова беспилотником "черника", поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Прилет БПЛА "черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка - сообщил Терехов.

По уточненной информации, был прилет в дорогу, поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.

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Напомним

Ранее УНН писал, что в результате вражеской атаки на Харьков медики оказали помощь 17 лицам, среди которых 12-летняя девочка. Одна пострадавшая госпитализирована, остальные получили помощь без госпитализации.