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Российский беспилотник "черника" атаковал центр Харькова, поврежден многоквартирный дом

Киев • УНН

 • 2138 просмотра

Российская армия атаковала Киевский район Харькова беспилотником "черника". В результате удара поврежден многоквартирный дом, информация о пострадавших уточняется.

Российский беспилотник "черника" атаковал центр Харькова, поврежден многоквартирный дом

Армия рф атаковала центральную часть Харькова беспилотником "черника", поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Прилет БПЛА "черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка 

- сообщил Терехов.

По уточненной информации, был прилет в дорогу, поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Авиаудар по Харькову: завершены спасательные работы, удалось спасти 4 человека25.07.25, 19:39 • 1374 просмотра

Напомним

Ранее УНН писал, что в результате вражеской атаки на Харьков медики оказали помощь 17 лицам, среди которых 12-летняя девочка. Одна пострадавшая госпитализирована, остальные получили помощь без госпитализации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Игорь Терехов
Харьков
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