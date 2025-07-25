Российский беспилотник "черника" атаковал центр Харькова, поврежден многоквартирный дом
Киев • УНН
Российская армия атаковала Киевский район Харькова беспилотником "черника". В результате удара поврежден многоквартирный дом, информация о пострадавших уточняется.
Армия рф атаковала центральную часть Харькова беспилотником "черника", поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Прилет БПЛА "черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка
По уточненной информации, был прилет в дорогу, поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.
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Напомним
Ранее УНН писал, что в результате вражеской атаки на Харьков медики оказали помощь 17 лицам, среди которых 12-летняя девочка. Одна пострадавшая госпитализирована, остальные получили помощь без госпитализации.