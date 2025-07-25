Авиаудар по Харькову: завершены спасательные работы, удалось спасти 4 человека

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после российского авиаудара по медицинскому учреждению. В результате атаки пострадали 17 человек, среди них - один ребенок. Благодаря оперативным действиям ГСЧС удалось спасти четырех человек, о чем спасатели сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Детали

В результате террористической атаки россиян по медицинскому учреждению пострадали 17 человек, из них – 1 ребенок. Чрезвычайникам удалось спасти 4 человека - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что к ликвидации последствий привлекались 46 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС, а также психологи, кинологи и пиротехники ГСЧС.

Напомним

Ранее УНН писал, что в результате вражеской атаки на Харьков медики оказали помощь 17 лицам, среди которых 12-летняя девочка. Одна пострадавшая госпитализирована, остальные получили помощь без госпитализации.