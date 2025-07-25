Авіаудар по Харкову: завершено рятувальні роботи, вдалось врятувати 4 людей

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару по медичному закладу. Внаслідок атаки постраждали 17 осіб, серед них - одна дитина. Завдяки оперативним діям ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей, про що рятувальники повідомили на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

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Внаслідок терористичної атаки росіян по медичному закладу постраждали 17 людей, з них – 1 дитина. Надзвичайникам вдалось врятувати 4 людей - йдеться у дописі.

Рятувальники додали, що до ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що внаслідок ворожої атаки на Харків медики надали допомогу 17 особам, серед яких 12-річна дівчинка. Одна постраждала госпіталізована, решта отримали допомогу без госпіталізації.