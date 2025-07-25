Атака рф на Харків 25 липня: постраждалих уже 17, серед них - співробітниця медзакладу

Внаслідок сьогоднішнього удару рф по Харкову КАБом кількість постраждалих людей сягнула 17, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Збільшилась кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки Харкова. За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема - 12-річній дівчинці - написав Синєгубов.

З його слів, "одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні". Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації.

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