Атака рф на Харків 25 липня: постраждалих уже 17, серед них - співробітниця медзакладу
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Харків медики надали допомогу 17 особам, серед яких 12-річна дівчинка. Одна постраждала госпіталізована, решта отримали допомогу без госпіталізації.
Внаслідок сьогоднішнього удару рф по Харкову КАБом кількість постраждалих людей сягнула 17, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Збільшилась кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки Харкова. За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема - 12-річній дівчинці
З його слів, "одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні". Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації.
Удар рф по лікарні у Харкові: всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре25.07.25, 15:40 • 1510 переглядiв