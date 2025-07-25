Удар рф по лікарні у Харкові: всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре
Київ • УНН
Російська керована авіабомба влучила у лікувальний заклад у Харкові, спричинивши значні руйнування. Чотирнадцять людей постраждали, четверо госпіталізовані, але медики та пацієнти медзакладу не постраждали.
Кілька годин тому росіяни влучили керованою авіабомбою у лікувальний заклад у Харкові. Інформація, що під завалами могли перебувати люди, не підтвердилася, передає УНН.
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Як повідомили у МОЗ, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань. Медики і пацієнти не постраждали.
За попередніми даними, внаслідок цієї терористичної атаки у місті Харкові постраждали чотирнадцятеро людей, чотирьох ушпиталено. Ще встановлюється місце перебування 2 людей
Додамо
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформація, що під завалами в Індустріальному районі могли перебувати люди, не підтвердилася.
... всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре. У лікарні станом на зараз залишається одна постраждала, її стан – стабільно легкий. Ще троє людей, яких раніше госпіталізували, отримали допомогу і продовжать лікування амбулаторно
Удар рф по Харкову 25 липня: постраждалих уже 14, шукають двох людей25.07.25, 15:02 • 1074 перегляди