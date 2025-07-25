Удар рф по Харкову 25 липня: постраждалих уже 14, шукають двох людей

Внаслідок чергової атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед яких - дитина, встановлюється місцезнаходження 2 людей, повідомили у п'ятницю у Харківській обласній прокуратурі та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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За даними слідства, 24 липня орієнтовно об 11:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Індустріальному району міста Харкова. Влучання - у медичний заклад.

"Станом на зараз відомо про 14 постраждалих, серед яких - 12-річна дівчинка. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес", - повідомили у прокуратурі.

За попередніми даними, атака була здійснена КАБ УМПБ-5 з літака Су-34 з населеного пункту томарівка бєлгородської області рф.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що кількість постраждалих в Індустріальному районі Харкова зросла до 14.

"Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцезнаходження 2 людей", - повідомив Синєгубов.

Внаслідок обстрілу, з його слів, частково зруйновано третій поверх і дах будівлі, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі.

У ДСНС додали, що частково зруйнований третій поверх і перекриття. Рятувальники оперативно загасили загоряння утеплювача.