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Удар РФ по Харькову 25 июля: пострадавших уже 14, ищут двух человек

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В результате авиаудара по Индустриальному району Харькова 24 июля пострадали 14 человек, включая 12-летнюю девочку. Атака осуществлена КАБ УМПБ-5 с самолета Су-34, повреждены медицинское учреждение и другие объекты.

Удар РФ по Харькову 25 июля: пострадавших уже 14, ищут двух человек

В результате очередной атаки на Харьков количество пострадавших возросло до 14 человек, среди которых - ребенок, устанавливается местонахождение 2 человек, сообщили в пятницу в Харьковской областной прокуратуре и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 24 июля ориентировочно в 11:30 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Индустриальному району города Харькова. Попадание - в медицинское учреждение.

"По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших, среди которых - 12-летняя девочка. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс", - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, атака была осуществлена КАБ УМПБ-5 с самолета Су-34 из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до 14.

"Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек", - сообщил Синегубов.

В результате обстрела, по его словам, частично разрушен третий этаж и крыша здания, поврежден частный дом и 2 автомобиля.

В ГСЧС добавили, что частично разрушен третий этаж и перекрытия. Спасатели оперативно потушили возгорание утеплителя.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Су-34
Харьков
Tesla
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