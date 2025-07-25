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Удар рф по больнице в Харькове: все люди вышли на связь, с ними все хорошо

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Российская управляемая авиабомба попала в лечебное учреждение в Харькове, причинив значительные разрушения. Четырнадцать человек пострадали, четверо госпитализированы, но медики и пациенты медучреждения не пострадали.

Удар рф по больнице в Харькове: все люди вышли на связь, с ними все хорошо

Несколько часов назад россияне попали управляемой авиабомбой в лечебное учреждение в Харькове. Информация, что под завалами могли находиться люди, не подтвердилась, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минздраве, здание медучреждения получило значительные разрушения. Медики и пациенты не пострадали.

По предварительным данным, в результате этой террористической атаки в городе Харькове пострадали четырнадцать человек, четверо госпитализированы. Еще устанавливается местонахождение 2 человек

- сообщили в Минздраве.

Добавим

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что информация о том, что под завалами в Индустриальном районе могли находиться люди, не подтвердилась.

... все люди вышли на связь, с ними все хорошо. В больнице по состоянию на сейчас остается одна пострадавшая, ее состояние – стабильно легкое. Еще трое людей, которых ранее госпитализировали, получили помощь и продолжат лечение амбулаторно

- резюмировал Синегубов.

Удар рф по Харькову 25 июля: пострадавших уже 14, ищут двух человек25.07.25, 15:02 • 850 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Олег Синегубов
Харьков
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