Удар рф по больнице в Харькове: все люди вышли на связь, с ними все хорошо

Несколько часов назад россияне попали управляемой авиабомбой в лечебное учреждение в Харькове. Информация, что под завалами могли находиться люди, не подтвердилась, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минздраве, здание медучреждения получило значительные разрушения. Медики и пациенты не пострадали.

По предварительным данным, в результате этой террористической атаки в городе Харькове пострадали четырнадцать человек, четверо госпитализированы. Еще устанавливается местонахождение 2 человек - сообщили в Минздраве.

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Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что информация о том, что под завалами в Индустриальном районе могли находиться люди, не подтвердилась.

... все люди вышли на связь, с ними все хорошо. В больнице по состоянию на сейчас остается одна пострадавшая, ее состояние – стабильно легкое. Еще трое людей, которых ранее госпитализировали, получили помощь и продолжат лечение амбулаторно - резюмировал Синегубов.

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