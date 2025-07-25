Удар рф по больнице в Харькове: все люди вышли на связь, с ними все хорошо
Киев • УНН
Российская управляемая авиабомба попала в лечебное учреждение в Харькове, причинив значительные разрушения. Четырнадцать человек пострадали, четверо госпитализированы, но медики и пациенты медучреждения не пострадали.
Несколько часов назад россияне попали управляемой авиабомбой в лечебное учреждение в Харькове. Информация, что под завалами могли находиться люди, не подтвердилась, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Минздраве, здание медучреждения получило значительные разрушения. Медики и пациенты не пострадали.
По предварительным данным, в результате этой террористической атаки в городе Харькове пострадали четырнадцать человек, четверо госпитализированы. Еще устанавливается местонахождение 2 человек
Добавим
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что информация о том, что под завалами в Индустриальном районе могли находиться люди, не подтвердилась.
... все люди вышли на связь, с ними все хорошо. В больнице по состоянию на сейчас остается одна пострадавшая, ее состояние – стабильно легкое. Еще трое людей, которых ранее госпитализировали, получили помощь и продолжат лечение амбулаторно
Удар рф по Харькову 25 июля: пострадавших уже 14, ищут двух человек25.07.25, 15:02 • 850 просмотров