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Атака рф на Харьков 25 июля: пострадавших уже 17, среди них - сотрудница медучреждения

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В результате вражеской атаки на Харьков медики оказали помощь 17 лицам, среди которых 12-летняя девочка. Одна пострадавшая госпитализирована, остальные получили помощь без госпитализации.

Атака рф на Харьков 25 июля: пострадавших уже 17, среди них - сотрудница медучреждения

В результате сегодняшнего удара рф по Харькову КАБом число пострадавших достигло 17, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Увеличилось количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки Харькова. По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе 12-летней девочке

- написал Синегубов.

По его словам, "один человек – сотрудница поврежденного медучреждения – находится в больнице". Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь и на данный момент не нуждаются в госпитализации.

Удар рф по больнице в Харькове: все люди вышли на связь, с ними все хорошо25.07.25, 15:40 • 1412 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьков
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