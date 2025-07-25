Атака рф на Харьков 25 июля: пострадавших уже 17, среди них - сотрудница медучреждения

В результате сегодняшнего удара рф по Харькову КАБом число пострадавших достигло 17, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Увеличилось количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки Харькова. По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе 12-летней девочке - написал Синегубов.

По его словам, "один человек – сотрудница поврежденного медучреждения – находится в больнице". Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь и на данный момент не нуждаются в госпитализации.

Удар рф по больнице в Харькове: все люди вышли на связь, с ними все хорошо