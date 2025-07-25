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Російський безпілотник "черніка" атакував центр Харкова, пошкоджено багатоквартирний будинок

Київ • УНН

 • 2794 перегляди

Російська армія атакувала Київський район Харкова безпілотником "черніка". Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, інформація про постраждалих уточнюється.

Російський безпілотник "черніка" атакував центр Харкова, пошкоджено багатоквартирний будинок

Армія рф атакувала центральну частину Харкова безпілотником "черніка", пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Прильот БПЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова 

- повідомив Терехов.

За уточненою інформацією, був приліт у дорогу, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Авіаудар по Харкову: завершено рятувальні роботи, вдалось врятувати 4 людей25.07.25, 19:39 • 1718 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що внаслідок ворожої атаки на Харків медики надали допомогу 17 особам, серед яких 12-річна дівчинка. Одна постраждала госпіталізована, решта отримали допомогу без госпіталізації.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Ігор Терехов
Харків
Tesla
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