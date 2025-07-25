Російський безпілотник "черніка" атакував центр Харкова, пошкоджено багатоквартирний будинок
Київ • УНН
Російська армія атакувала Київський район Харкова безпілотником "черніка". Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, інформація про постраждалих уточнюється.
Армія рф атакувала центральну частину Харкова безпілотником "черніка", пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Прильот БПЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова
За уточненою інформацією, був приліт у дорогу, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Авіаудар по Харкову: завершено рятувальні роботи, вдалось врятувати 4 людей25.07.25, 19:39 • 1718 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що внаслідок ворожої атаки на Харків медики надали допомогу 17 особам, серед яких 12-річна дівчинка. Одна постраждала госпіталізована, решта отримали допомогу без госпіталізації.