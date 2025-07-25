Російський безпілотник "черніка" атакував центр Харкова, пошкоджено багатоквартирний будинок

Армія рф атакувала центральну частину Харкова безпілотником "черніка", пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Прильот БПЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова - повідомив Терехов.

За уточненою інформацією, був приліт у дорогу, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Раніше УНН писав, що внаслідок ворожої атаки на Харків медики надали допомогу 17 особам, серед яких 12-річна дівчинка. Одна постраждала госпіталізована, решта отримали допомогу без госпіталізації.