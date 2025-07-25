Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации 25 июля 2025

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об утверждении президентских указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"25.07.2025 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения обоих документов.

Зеленский внес в Раду продление военного положения на 90 дней

Первым (№13471), согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 7 августа 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй (№13472), согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 7 августа 2025 года на 90 суток".

Это, как сообщали в депутатском корпусе, 16-е одобрение продления военного положения. Решение вступит в силу 7 августа и будет действовать 90 дней, до 5 ноября.

Рада в 16-й раз продлила военное положение - нардеп