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Рада в 16-й раз продлила военное положение - нардеп

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Верховная Рада 16-й раз одобрила продление военного положения. Решение вступит в силу 7 августа и будет действовать 90 дней, до 5 ноября.

Рада в 16-й раз продлила военное положение - нардеп

Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 дней, до 5 ноября 2025 года, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Рада 16-й раз одобрила продление военного положения. "За" - 320. На этот раз 1 против (Гончаренко). Вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Ранее продление военного положения и мобилизации одобрил оборонный комитет ВР.

Продление военного положения и мобилизации одобрил оборонный комитет15.07.25, 10:53 • 3990 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Верховная Рада
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