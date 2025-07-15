Рада в 16-й раз продлила военное положение - нардеп

Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 дней, до 5 ноября 2025 года, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Рада 16-й раз одобрила продление военного положения. "За" - 320. На этот раз 1 против (Гончаренко). Вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября