Рада в 16-й раз продлила военное положение - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада 16-й раз одобрила продление военного положения. Решение вступит в силу 7 августа и будет действовать 90 дней, до 5 ноября.
Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 дней, до 5 ноября 2025 года, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Рада 16-й раз одобрила продление военного положения. "За" - 320. На этот раз 1 против (Гончаренко). Вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября
Ранее продление военного положения и мобилизации одобрил оборонный комитет ВР.
Продление военного положения и мобилизации одобрил оборонный комитет15.07.25, 10:53 • 3990 просмотров