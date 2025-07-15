Продление военного положения и мобилизации одобрил оборонный комитет

Продление военного положения и мобилизации до 5 ноября сегодня одобрил парламентский комитет по вопросам обороны, ожидается решение Верховной Рады - уже в шестнадцатый раз, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Комитет по вопросам обороны 16-й раз одобрил продление военного положения и общей мобилизации (13471/13472) до рассмотрения в Раде. "За" -17 и 17, единогласно - сообщил Железняк.

"Сегодня будет и решение в парламенте (надо на каждое 226+ голосов)", - написал Железняк.

По его словам, "вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября".

Зеленский внес в Раду продление военного положения на 90 дней