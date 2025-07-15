Продовження воєнного стану та мобілізації схвалив оборонний комітет
Київ • УНН
Комітет з питань оборони схвалив продовження воєнного стану та мобілізації до 5 листопада. Рішення набуде чинності 7 серпня і діятиме 90 днів.
Продовження воєнного стану та мобілізації до 5 листопада сьогодні схвалив парламентський комітет з питань оборони, очікується рішення Верховної Ради - уже вшістнадцяте, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Комітет з питань оборони 16-ий раз схвалив продовження воєнного стану та загальної мобілізації (13471/13472) до розгляду у Раді. "За" -17 та 17, одноголосно
"Сьогодні буде і рішення у парламенті (треба на кожне 226+ голосів)", - написав Железняк.
З його слів, "вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада".
Зеленський вніс до Ради продовження воєнного стану на 90 днів14.07.25, 10:27 • 3444 перегляди