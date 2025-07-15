Продовження воєнного стану та мобілізації схвалив оборонний комітет

Продовження воєнного стану та мобілізації до 5 листопада сьогодні схвалив парламентський комітет з питань оборони, очікується рішення Верховної Ради - уже вшістнадцяте, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Комітет з питань оборони 16-ий раз схвалив продовження воєнного стану та загальної мобілізації (13471/13472) до розгляду у Раді. "За" -17 та 17, одноголосно