Рада в 16-й раз продовжила воєнний стан - нардеп

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 днів, до 5 листопада 2025 року, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Рада 16-ий раз схвалила продовження воєнного стану. "За" - 320. Цього разу 1 проти (Гончаренко). Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше продовження воєнного стану та мобілізації схвалив оборонний комітет ВР.

Продовження воєнного стану та мобілізації схвалив оборонний комітет