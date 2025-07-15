Рада в 16-й раз продовжила воєнний стан - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада 16-й раз схвалила продовження воєнного стану. Рішення набере чинності 7 серпня і діятиме 90 днів, до 5 листопада.
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 днів, до 5 листопада 2025 року, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Рада 16-ий раз схвалила продовження воєнного стану. "За" - 320. Цього разу 1 проти (Гончаренко). Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада
Раніше продовження воєнного стану та мобілізації схвалив оборонний комітет ВР.
Продовження воєнного стану та мобілізації схвалив оборонний комітет15.07.25, 10:53 • 4048 переглядiв