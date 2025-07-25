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На Харьковщине беременная потеряла двойню: трем медикам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 894 просмотра

В Харьковской области трех акушеров-гинекологов подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло гибель обоих плодов у 39-летней пациентки. Врачи не учли патологии, выявленные на УЗИ, и не приняли мер для спасения. Им грозит до двух лет лишения свободы.

На Харьковщине беременная потеряла двойню: трем медикам сообщили о подозрении

В Харьковской области следователи разоблачили трех акушеров-гинекологов, которых подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к потере многоплодной беременности. Врачи, несмотря на выявленные патологии на УЗИ, не приняли необходимых мер для спасения. Всем троим объявлено подозрение, решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщила Полиция Харьковской области, пишет УНН.

В ходе досудебного расследования установлено, что трое действующих врачей, имеющих квалификацию и стаж по специальности "Акушерство и гинекология", при наблюдении за 39-летней беременной пациенткой не учли результаты ультразвуковых исследований, указывавших на патологическую неравномерность развития плода. Медики не зафиксировали эти данные в текущих диагнозах, не приняли необходимых мер для тщательного мониторинга состояния беременности и не выявили причин задержки роста одного из плодов. В результате бездействия и халатного отношения к обязанностям оба плода погибли 

– говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, было открыто уголовное производство по статье: ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следователи, на основании собранных доказательств, показаний потерпевших и свидетелей, а также выводов судебно-медицинских экспертиз, сообщили о подозрении в совершении преступления трем акушерам-гинекологам - 50-летней женщине и 50 и 58-летним мужчинам 

- добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Алена Уткина

Алена Уткина

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Харьковская область
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