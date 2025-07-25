На Киевщине после ночи поисков с помощью дрона нашли пропавшего ребенка

В Киевской области завершились поиски пятилетнего ребенка, пропавшего накануне вечером, мальчика нашли утром с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации, мальчик вышел на прогулку в поселке Запрудка Вышгородского района и не вернулся домой. Во время поисковых работ, продолжавшихся всю ночь, спасатели применяли БпЛА.

"К поисковой операции были привлечены представители ГСЧС, Национальной полиции, Вооруженных Сил Украины и местные жители. Во время поисковых работ спасатели использовали БпЛА. Его (мальчика - ред.) нашли сегодня утром. К счастью, он жив и невредим", - отмечают в сообщении.

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