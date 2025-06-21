На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)

Утром 21 июня спасатели Специального авиационного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с помощью дрона обнаружили пропавшего мальчика. Ребенка искали более 3 суток. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Детали

По информации пресс-службы ГСЧС, спасатели нашли 5-летнего Кирилла 21 июня в 05:54.

В 05:54 утра с помощью беспилотных систем оператором специального авиационного отряда найден ребенок под кустом в районе населенного пункта - сообщили в ГСЧС.

По словам спасателей состояние ребенка удовлетворительное, ему оказана медицинская помощь. Мальчик будет направлен в лечебное учреждение.

Отмечается, что с начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тысяч. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га – лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га.

Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м. и 155 гектаров прибрежной зоны - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работал межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ.

Напомним

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области три дня длились масштабные поиски 5-летнего мальчика, пропавшего 17 июня. К поискам было привлечено более четырех тысяч гектаров территории, сотни людей, дроны с тепловизорами и кинологи.

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