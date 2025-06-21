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росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
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На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби (відео)

Київ • УНН

 • 6754 перегляди

5-річного хлопчика Кирила, зниклого на Івано-Франківщині 17 червня, знайшли живим 21 червня о 05:54 за допомогою дрона ДСНС. Стан дитини задовільний, йому надана медична допомога.

На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби (відео)

Вранці 21 червня рятувальники Спеціального авіаційного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій за допомогою дрона виявили зниклого хлопчика. Дитину шукали понад 3 доби. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Деталі

За інформацією пресслужби ДСНС, рятувальники знайшли 5-річного Кирила 21 червня о 05:54.

О 05:54 ранку за допомогою безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту

- повідомили в ДСНС.

За словами рятувальників стан дитини задовільний, йому надали медичну допомогу. Хлопчика буде направлено до лікувального закладу.

Зазначається, що з початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га — лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га.

Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м. та 155 га прибережної зони

- йдеться у дописі ДСНС.

На місці працював міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо

В Коломийському районі Івано-Франківської області три дні тривали масштабні пошуки 5-річного хлопчика, який зник 17 червня. До пошуків було залучено понад чотири тисячі гектарів території, сотні людей, дрони з тепловізорами та кінологів.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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