На Одещині знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому та зникла
Київ • УНН
Семирічну Соломію Тарасюк, яка зникла в Одесі 18 червня, знайшли мертвою. Поліція встановлює обставини трагедії та працює з чоловіком, якого підозрюють у причетності до її смерті.
Поліція розшукала семирічну дівчинку Соломію, яка зникла в Одесі напередодні. Дитину знайшли мертвою. Про це повідомила поліція Одеської області, пише УНН.
Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою
Як зазначається, обставини трагічної події встановлюють.
Поліцейські працюють з чоловіком, який, ймовірно, причетний до смерті дитини. Всі деталі згодом.
Доповнення
Відомо, що семирічна Соломія Тарасюк зникла ввечері 18 червня. Дівчинка взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась.
Близько 7 години ранку наступного дня поліція опублікувала повідомлення про розшук дитини із закликом допомогти з пошуками.
Нагадаємо
На Івано-Франківщині продовжуються пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня. До пошуків залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, включно з дронами з тепловізорами.