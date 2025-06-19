На Одещині знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому та зникла

Поліція розшукала семирічну дівчинку Соломію, яка зникла в Одесі напередодні. Дитину знайшли мертвою. Про це повідомила поліція Одеської області, пише УНН.

Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обставини трагічної події встановлюють.

Поліцейські працюють з чоловіком, який, ймовірно, причетний до смерті дитини. Всі деталі згодом.

Доповнення

Відомо, що семирічна Соломія Тарасюк зникла ввечері 18 червня. Дівчинка взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась.

Близько 7 години ранку наступного дня поліція опублікувала повідомлення про розшук дитини із закликом допомогти з пошуками.

Нагадаємо

На Івано-Франківщині продовжуються пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня. До пошуків залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, включно з дронами з тепловізорами.