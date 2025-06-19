На Прикарпатті другу добу з дронами шукають зниклого 6-річного хлопчика

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
Ексклюзив
07:33 • 658 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
05:33 • 31063 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 68795 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 47426 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 95148 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 83265 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 85046 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
18 червня, 14:21 • 73088 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 132440 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 55974 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
71%
745мм
Популярнi новини
Трамп схвалив план атаки США на Іран, але не віддав остаточного наказу - WSJ18 червня, 22:03 • 22607 перегляди
"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву19 червня, 00:08 • 26476 перегляди
США відновлюють видачу віз іноземним студентам, але вимагають доступу до облікових записів у соцмережах19 червня, 00:24 • 16723 перегляди
Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня02:52 • 32655 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 17874 перегляди
Публікації
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 18602 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні05:33 • 31087 перегляди
Чому питання прокурорських зарплат на часі18 червня, 15:11 • 80564 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 18 червня, 13:36 • 125074 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 132457 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Israel
Франція
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 132253 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 212695 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 185554 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 194320 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 251143 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Brent
Шахед-136
Ґардіан
Калібр (ракета)

На Прикарпатті другу добу з дронами шукають зниклого 6-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 960 перегляди

На Івано-Франківщині продовжуються пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня. До пошуків залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, включно з дронами з тепловізорами.

На Прикарпатті другу добу з дронами шукають зниклого 6-річного хлопчика

В Івано-Франківській області вже другу добу із залученням дронів шукають 6-річного хлопчика, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

На Івано-Франківщині другу добу тривають пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району

- повідомили у ДСНС у соцмережах.

У Києві 14-річний хлопчик зірвався з мотузкової траси: відкрито провадження08.06.25, 19:49 • 10077 переглядiв

На ранок 19 червня рятувальники, як вказано, працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час.

"Залучені БпЛА з тепловізійними камерами, що дозволяє ефективно обстежувати територію в умовах недостатньої видимості", - зазначили у ДСНС.

Наразі, за повідомленням, обстежено близько 850 га місцевості, з яких 780 га - лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 га території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолази обстежили 9 водойм загальною площею 4805 кв. м.

З рідними зниклої дитини постійно працює психолог ДСНС.

До проведення пошуково-рятувальної операції залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА та 4 кінологи зі службовими собаками. Від ДСНС працюють 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 БпЛА та кінолог із собакою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9