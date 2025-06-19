На Прикарпатті другу добу з дронами шукають зниклого 6-річного хлопчика
Київ • УНН
На Івано-Франківщині продовжуються пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня. До пошуків залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, включно з дронами з тепловізорами.
В Івано-Франківській області вже другу добу із залученням дронів шукають 6-річного хлопчика, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
На Івано-Франківщині другу добу тривають пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району
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На ранок 19 червня рятувальники, як вказано, працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час.
"Залучені БпЛА з тепловізійними камерами, що дозволяє ефективно обстежувати територію в умовах недостатньої видимості", - зазначили у ДСНС.
Наразі, за повідомленням, обстежено близько 850 га місцевості, з яких 780 га - лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 га території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолази обстежили 9 водойм загальною площею 4805 кв. м.
З рідними зниклої дитини постійно працює психолог ДСНС.
До проведення пошуково-рятувальної операції залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА та 4 кінологи зі службовими собаками. Від ДСНС працюють 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 БпЛА та кінолог із собакою.