На Прикарпатті другу добу з дронами шукають зниклого 6-річного хлопчика

В Івано-Франківській області вже другу добу із залученням дронів шукають 6-річного хлопчика, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

На Івано-Франківщині другу добу тривають пошуки 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району - повідомили у ДСНС у соцмережах.

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На ранок 19 червня рятувальники, як вказано, працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час.

"Залучені БпЛА з тепловізійними камерами, що дозволяє ефективно обстежувати територію в умовах недостатньої видимості", - зазначили у ДСНС.

Наразі, за повідомленням, обстежено близько 850 га місцевості, з яких 780 га - лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 га території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолази обстежили 9 водойм загальною площею 4805 кв. м.

З рідними зниклої дитини постійно працює психолог ДСНС.

До проведення пошуково-рятувальної операції залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА та 4 кінологи зі службовими собаками. Від ДСНС працюють 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 БпЛА та кінолог із собакою.