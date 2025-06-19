На Прикарпатье вторую неделю с дронами ищут пропавшего 6-летнего мальчика

В Ивано-Франковской области уже вторые сутки с привлечением дронов ищут 6-летнего мальчика, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

На Ивано-Франковщине вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который пропал 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

В Киеве 14-летний мальчик сорвался с веревочной трассы: открыто производство

На утро 19 июня спасатели, как указано, работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время.

"Привлечены БпЛА с тепловизионными камерами, что позволяет эффективно обследовать территорию в условиях недостаточной видимости", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время, по сообщению, обследовано около 850 га местности, из которых 780 га - лесной массив. С помощью беспилотников проверено еще 900 га территории. Отдельные участки проверяются повторно. Водолазы обследовали 9 водоемов общей площадью 4805 кв. м.

С родными пропавшего ребенка постоянно работает психолог ГСЧС.

К проведению поисково-спасательной операции привлечено 361 человек и 45 единиц техники, в том числе 9 БпЛА и 4 кинолога со служебными собаками. От ГСЧС работают 139 спасателей, 27 единиц техники, 4 БпЛА и кинолог с собакой.