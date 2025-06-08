В Киеве 14-летний мальчик сорвался с веревочной трассы: открыто производство

Полиция начала уголовное производство из-за падения ребенка с веревочной трассы в столичном парке Днепровском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Происшествие произошло сегодня около 14:40 в Днепровском районе. По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований законодательства об охране труда - информирует полиция.

Дополнение

Прошлым летом в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. 20-летний парень погиб.