У Києві 14-річний хлопчик зірвався з мотузкової траси: відкрито провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження через падіння дитини з мотузкової траси у столичному парку Дніпровському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України - порушення вимог законодавства по охороні праці - інформує поліція.

Доповнення

Минулого літа у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро. 20-річний хлопець загинув.