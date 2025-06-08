У Києві 14-річний хлопчик зірвався з мотузкової траси: відкрито провадження
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва 14-річний підліток впав з канатної траси. Хлопчика госпіталізували з численними травмами, поліція відкрила кримінальне провадження.
Поліція розпочала кримінальне провадження через падіння дитини з мотузкової траси у столичному парку Дніпровському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу
Деталі
Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України - порушення вимог законодавства по охороні праці
Доповнення
Минулого літа у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро. 20-річний хлопець загинув.