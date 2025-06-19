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На Одещині знайшли бездиханною 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому і зникла

Киев • УНН

 • 2218 просмотра

Семирічну Соломію Тарасюк, яка зникла в Одесі 18 червня, знайшли мертвою. Поліція встановлює обставини трагедії та працює з чоловіком, якого підозрюють у причетності до її смерті.

На Одещині знайшли бездиханною 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому і зникла

Полиция разыскала семилетнюю девочку Соломию, которая пропала в Одессе накануне. Ребенка нашли мертвой. Об этом сообщила полиция Одесской области, пишет УНН.

Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк. К большому сожалению, ребенок найден мертвым

- говорится в сообщении.

Как отмечается, обстоятельства трагического происшествия устанавливают.

Полицейские работают с мужчиной, который, вероятно, причастен к смерти ребенка. Все детали впоследствии.

Дополнение

Известно, что семилетняя Соломия Тарасюк пропала вечером 18 июня. Девочка взяла с собой самокат, вышла из дома и не вернулась.

Около 7 часов утра следующего дня полиция опубликовала сообщение о розыске ребенка с призывом помочь с поисками.

Напомним

На Ивано-Франковщине продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который пропал 17 июня. К поискам привлечено 361 человека и 45 единиц техники, включая дроны с тепловизорами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Одесская область
Одесса
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