На Одещині знайшли бездиханною 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому і зникла
Киев • УНН
Семирічну Соломію Тарасюк, яка зникла в Одесі 18 червня, знайшли мертвою. Поліція встановлює обставини трагедії та працює з чоловіком, якого підозрюють у причетності до її смерті.
Полиция разыскала семилетнюю девочку Соломию, которая пропала в Одессе накануне. Ребенка нашли мертвой. Об этом сообщила полиция Одесской области, пишет УНН.
Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк. К большому сожалению, ребенок найден мертвым
Как отмечается, обстоятельства трагического происшествия устанавливают.
Полицейские работают с мужчиной, который, вероятно, причастен к смерти ребенка. Все детали впоследствии.
Дополнение
Известно, что семилетняя Соломия Тарасюк пропала вечером 18 июня. Девочка взяла с собой самокат, вышла из дома и не вернулась.
Около 7 часов утра следующего дня полиция опубликовала сообщение о розыске ребенка с призывом помочь с поисками.
Напомним
На Ивано-Франковщине продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который пропал 17 июня. К поискам привлечено 361 человека и 45 единиц техники, включая дроны с тепловизорами.