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На Прикарпатті третю добу шукають 5-річного хлопчика: залучено дрони та 11 пошукових груп

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

В Коломийському районі Івано-Франківської області тривають масштабні пошуки 5-річного хлопчика, який зник 17 червня. До пошуків залучено понад чотири тисячі гектарів території, сотні людей, дрони з тепловізорами та кінологів.

На Прикарпатті третю добу шукають 5-річного хлопчика: залучено дрони та 11 пошукових груп

В Івано-Франківській області третю добу із залученням дронів шукають 5-річного хлопчика, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

На Івано-Франківщині третю добу тривають пошуки 5-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району

- повідомили у ДСНС у соцмережі.

Впродовж минулої ночі, як вказано, працювали 4 пошукові групи та 20 БпЛА з тепловізорами.

Наразі, за повідомленням, заплановано обстеження території, площею понад 4 тис. га в 17 зонах пішим ходом та за допомогою БпЛА. Працюють 11 пошукових груп.

Залучені гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ДСНС чотирьох областей, спеціальний авіаційний загін ДСНС та курсанти профільного вишу.

З початку проведення пошуково-рятувальних робіт обстежили близько 1798 га місцевості, з яких 1050 га - лісовий масив. За допомогою БпЛА перевірили 2903 га території. Водолази перевірили 11 водойм на площі майже 7,5 тис. кв. м та прибережної зони русла річки Прут на площі 75 га.

Територія обстежується по декілька разів.

Психолог ДСНС постійно надає допомогу рідним дитини.

На Прикарпатті другу добу з дронами шукають зниклого 6-річного хлопчика19.06.25, 09:48 • 2574 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
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