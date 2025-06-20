На Прикарпатье третьи сутки ищут 5-летнего мальчика: привлечены дроны и 11 поисковых групп

В Ивано-Франковской области третьи сутки с привлечением дронов ищут 5-летнего мальчика, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

На Ивано-Франковщине третьи сутки продолжаются поиски 5-летнего мальчика, который исчез 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района - сообщили в ГСЧС в соцсети.

В течение прошлой ночи, как указано, работали 4 поисковые группы и 20 БпЛА с тепловизорами.

На данный момент, по сообщению, запланировано обследование территории площадью более 4 тыс. га в 17 зонах пешим ходом и с помощью БпЛА. Работают 11 поисковых групп.

Привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС четырех областей, специальный авиационный отряд ГСЧС и курсанты профильного вуза.

С начала проведения поисково-спасательных работ обследовали около 1798 га местности, из которых 1050 га - лесной массив. С помощью БпЛА проверили 2903 га территории. Водолазы проверили 11 водоемов на площади почти 7,5 тыс. кв. м и прибрежную зону русла реки Прут на площади 75 га.

Территория обследуется по несколько раз.

Психолог ГСЧС постоянно оказывает помощь родным ребенка.

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