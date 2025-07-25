На Київщині після ночі пошуків за допомогою дрона знайшли зниклу дитину

У Київській області завершились пошуки п’ятирічної дитини, яка зникла напередодні ввечері, хлопчика знайшли вранці за допомогою дрона. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

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За інформацією, хлопчик вийшов на прогулянку в селищі Запрудка Вишгородського району та не повернувся додому. Під час пошукових робіт, що тривали всю ніч, рятувальники застосовували БпЛА.

"До пошукової операції були залучені представники ДСНС, Національної поліції, Збройних Сил України та місцеві жителі. Під час пошукових робіт рятувальники використовували БпЛА. Його (хлопчика - ред.) знайшли сьогодні вранці. На щастя, він живий та неушкоджений", - зазначають у повідомленні.

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