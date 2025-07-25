На Харківщині вагітна втратила двійню: трьом медикам повідомили про підозру

У Харківській області слідчі викрили трьох акушерів-гінекологів, яких підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до втрати багатоплідної вагітності. Лікарі, попри виявлені патології на УЗД, не вжили необхідних заходів для порятунку. Усім трьом оголошено підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу. Про це повідомила Поліція Харківської області, пише УНН.

Під час досудового розслідування встановлено, що троє діючих лікарів, які мають кваліфікацію та стаж за спеціальністю "Акушерство і гінекологія", під час спостереження за 39-річною вагітною пацієнткою не врахували результати ультразвукових досліджень, що вказували на патологічну нерівномірність розвитку плоду. Медики не зафіксували ці дані в поточних діагнозах, не вжили необхідних заходів для ретельного моніторингу стану вагітності та не виявили причин затримки росту одного з плодів. Унаслідок бездіяльності та недбалого ставлення до обов’язків обидва плоди загинули – йдеться у дописі.

Як повідомили правоохоронці, було відкрито кримінальне провадження за статтею: неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Слідчі, на підставі зібраних доказів, показів потерпілих і свідків, а також висновків судово-медичних експертиз, повідомили про підозру у скоєнні злочину трьом акушерам-гінекологам - 50-річній жінці та 50 і 58-річним чоловікам - додали в поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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