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Ирландская рэп-группа Kneecap избежала уголовного преследования

Киев • УНН

 • 122 просмотра

С ирландской рэп-группы Kneecap сняли обвинения после выступления на фестивале Glastonbury. Британская полиция закрыла дело из-за недостатка доказательств, несмотря на предыдущие обвинения в антиизраильских лозунгах и демонстрации флага.

Ирландская рэп-группа Kneecap избежала уголовного преследования

С ирландской рэп-группы Kneecap сняли обвинения. Музыкантам больше не грозит уголовное преследование за выступление на фестивале Glastonbury - британская полиция заявила, что дело закрыто из-за нехватки доказательств. Участники группы назвали расследование политическим запугиванием, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В пятницу полиция заявила, что детективы обратились за советом в Королевскую прокуратуру (CPS) и "решили не предпринимать никаких дальнейших действий против Kneecap на том основании, что нет достаточно доказательств, чтобы обеспечить реалистичную перспективу осуждения за любое преступление", передает издание.

Kneecap назвал расследование "политическим запугиванием полицией" и сказал, что их выступление было "праздником любви и солидарности".

"Это политика. Каждый человек, который видел наше выступление, знал, что не было нарушено ни одного закона, даже близко", - сказали музыканты.

Полиция Эйвона и Сомерсета уточнила, что расследование проводилось на основании "комментариев относительно будущего судебного дела, сделанных во время выступления Никепа", когда музыканты сказали толпе, что они "начнут бунт вне суда".

Хотя впоследствии добавили: "Никаких беспорядков, только любовь и поддержка, и поддержка Палестины".

Напомним

Ирландскоязычная рэп-группа Kneecap вызвала скандал своим выступлением на фестивале Glastonbury в Великобритании, где прозвучали антиизраильские лозунги. Одного из участников обвиняли в демонстрации флага "Хезболлы" на концерте. Полиция объявила, что будет исследовать видеоматериалы на наличие криминального характера.

Алена Уткина

Алена Уткина

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