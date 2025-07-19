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The Times

Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury

Київ • УНН

 • 122 перегляди

З ірландського реп-гурту Kneecap зняли обвинувачення після виступу на фестивалі Glastonbury. Британська поліція закрила справу через брак доказів, попри попередні звинувачення в антиізраїльських гаслах та демонстрації прапора.

Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury

З ірландського реп-гурту Kneecap зняли обвинувачення. Музикантам більше не загрожує кримінальне переслідування за виступ на фестивалі Glastonbury - британська поліція заявила, що справу закрито через брак доказів. Учасники гурту назвали розслідування політичним залякуванням, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

У п'ятницю поліція заявила, що детективи звернулися за порадою до Королівської прокуратури (CPS) і "вирішили не вживати жодних подальших заходів проти Kneecap на тій підставі, що немає достатньо доказів, щоб забезпечити реалістичну перспективу засудження за будь-який злочин", передає видання.

Kneecap назвав розслідування "політичним залякуванням поліцією" та сказав, що їхній виступ був "святом любові та солідарності".

"Це політика. Кожна людина, яка бачила наш виступ, знала, що не було порушено жодного закону, навіть близького", - сказали музиканти.

Поліція Ейвону та Сомерсету уточнила, що розслідування проводилося на підставі "коментарів щодо майбутньої судової справи, зроблених під час виступу Нікепа", коли музиканти сказали натовпу, що вони "почнуть бунт поза судом".

Хоча згодом додали: "Ніяких заворушень, лише любов і підтримка, і підтримка Палестини".

Нагадаємо

Ірландськомовний реп-гурт Kneecap викликав скандал своїм виступом на фестивалі Glastonbury у Великій Британії, де пролунали антиізраїльські гасла. Одного з учасників звинувачували у демонстрації прапора "Хезболли" на концерті. Поліція оголосила, що досліджуватиме відеоматеріали на наявність кримінального характеру.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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