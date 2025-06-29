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Британський уряд засудив антиізраїльські гасла реп-гурту Kneecap на Гластонбері

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Ірландськомовний реп-гурт Kneecap викликав скандал своїм виступом на фестивалі в Гластонбері, де пролунали антиізраїльські гасла. Одного з учасників звинувачують у демонстрації прапора Хезболли на концерті.

Британський уряд засудив антиізраїльські гасла реп-гурту Kneecap на Гластонбері

Ірландськомовний реп-гурт Kneecap дав зухвалий виступ для десятків тисяч шанувальників у суботу на фестивалі в Гластонбері. Одному з учасників загрожує судовий позов після звинувачення у демонстрації прапора Хезболли на концерті. Поліція оголосила, що досліджуватиме відеоматеріали на наявність кримінального характеру.

Передає УНН із посиланням на Aljazeera, BBC та Orf.

Деталі

Белфастський реп-гурт Kneecap заповнив сцену West Holts у Гластонбері для зухвалого виступу, який відповів прем'єр-міністру серу Кіру Стармеру лайливими скандами.

Ірландськомовний гурт потрапив у заголовки газет після того, як репера Ліама Ога О'хАннаїда, який виступає під псевдонімом Mo Chara, звинуватили у тероризмі за нібито демонстрацію прапора забороненої терористичної організації "Хезболла" на концерті минулого року. Він заперечив ці звинувачення.  Його також звинувачують у вигуках "Вперед, ХАМАС!". Вперед, Хезболла!".

У травні йому було висунуто звинувачення, а 18 червня він з'явився в Лондоні за "терористичний злочин". Група заперечила будь-яку підтримку "Хезболли", засудивши "політичне" рішення.

Ця ситуація може бути досить стресовою, але вона ніщо в порівнянні з тим, через що проходить палестинський народ

– сказав репер, одягнений у свою фірмову куфію та темні сонцезахисні окуляри

Трансляція ВВС та наступні дії правоохоронців Британії щодо Kneecaр

Виступ на фестивалі в Гластонбері транслювався в прямому ефірі BBC.

У телефонній розмові з керівником BBC Тімом Дейві міністр культури Ліза Ненді зажадала "термінового пояснення" того, яку перевірку провела BBC перед виступом, повідомляють британські ЗМІ.

Але також вказується, що британський суспільний мовник визнав за факт, що реперскандував на сцені фестивалю на півдні Великої Британії:

"Вільна, вільна Палестина" та "Смерть, смерть Армії оборони Ізраїлю". 

Речник BBC заявив, що деякі коментарі були "вкрай образливими". Телеведучий попередив на екрані про "дуже грубу та дискримінаційну лексику". 

Поліція оголосила, що досліджуватиме відеоматеріали на наявність кримінального характеру.

- ідеться у офіційній заяві.

Виставу більше не можна буде переглянути пізніше у BBC Player.

Нагадаємо

Представник ХАМАС Махмуд Мардаві заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висуває нездійсненні умови, щоб перешкодити угоді про припинення вогню та звільнення заручників.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Кір Стармер
Армія оборони Ізраїлю
Велика Британія
Беньямін Нетаньягу
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