ХАМАС звинуватив Нетаньягу у саботажі угоди про перемир'я в Газі
Київ • УНН
Представник ХАМАС Махмуд Мардаві заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висуває нездійсненні умови, щоб перешкодити угоді про припинення вогню та звільнення заручників.
Високопоставлений представник ХАМАС Махмуд Мардаві в неділю звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у створенні "неможливих умов" для тугоди про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.
Передає УНН із посиланням на EFE.
Деталі
Високопоставлений чиновник ХАМАС Махмуд Мардаві заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропонує неможливі умови, щоб перешкодити можливості досягнення угоди про припинення вогню в Газі.
Як стверджує Мардаві, глава уряду Ізраїлю відмовляється дотримуватися деяких елементів угоди, які він вже схвалив у минулому.
Протягом місяців Нетаньягу маніпулював родинами ізраїльських в'язнів та принижував їхні почуття. Він наполягає на виборі лише десяти імен, ігноруючи решту, які можна було б оприлюднити за єдиною всеохоплюючою угодою. Він ставить неможливі умови, які гарантують зрив будь-якої угоди. Відмовляється дотримуватися того, що було домовлено раніше. Простіше кажучи: Нетаньягу не хоче угоди
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