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ХАМАС звинуватив Нетаньягу у саботажі угоди про перемир'я в Газі

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Представник ХАМАС Махмуд Мардаві заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висуває нездійсненні умови, щоб перешкодити угоді про припинення вогню та звільнення заручників.

ХАМАС звинуватив Нетаньягу у саботажі угоди про перемир'я в Газі

Високопоставлений представник ХАМАС Махмуд Мардаві в неділю звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у створенні "неможливих умов" для тугоди про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.

Передає УНН із посиланням на EFE.

Деталі

Високопоставлений чиновник ХАМАС Махмуд Мардаві заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропонує неможливі умови, щоб перешкодити можливості досягнення угоди про припинення вогню в Газі.

Як стверджує Мардаві, глава уряду Ізраїлю відмовляється дотримуватися деяких елементів угоди, які він вже схвалив у минулому.

Протягом місяців Нетаньягу маніпулював родинами ізраїльських в'язнів та принижував їхні почуття. Він наполягає на виборі лише десяти імен, ігноруючи решту, які можна було б оприлюднити за єдиною всеохоплюючою угодою. Він ставить неможливі умови, які гарантують зрив будь-якої угоди. Відмовляється дотримуватися того, що було домовлено раніше. Простіше кажучи: Нетаньягу не хоче угоди

– сказав Мардаві.

Нагадаємо

ХАМАС "вивчає" останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню.

Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив BBC, що палестинське терористичне угруповання відхилить останню пропозицію Сполучених Штатів щодо нового припинення вогню в Газі та угоди про звільнення заручників

Сили оборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію Хасана Мухаммада Хаммуді, терориста "Хезболли", відповідального за численні протитанкові атаки. Операція відбулася в районі Куніне на півдні Лівану.

ЦАХАЛ заявлив про ліквідацію ключового терориста "Хезболли" у Лівані29.06.25, 00:26 • 5054 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Ліван
Беньямін Нетаньягу
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