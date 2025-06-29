ХАМАС обвинил Нетаньяху в саботаже соглашения о перемирии в Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мардави в воскресенье обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании "невозможных условий" для заключения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Передает УНН со ссылкой на EFE.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагает невозможные условия, чтобы помешать возможности достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

Как утверждает Мардави, глава правительства Израиля отказывается соблюдать некоторые элементы соглашения, которые он уже одобрял в прошлом.

В течение месяцев Нетаньяху манипулировал семьями израильских заключенных и унижал их чувства. Он настаивает на выборе лишь десяти имен, игнорируя остальные, которые можно было бы обнародовать по единому всеобъемлющему соглашению. Он ставит невозможные условия, которые гарантируют срыв любого соглашения. Отказывается соблюдать то, что было договорено ранее. Проще говоря: Нетаньяху не хочет соглашения