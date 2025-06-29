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ХАМАС обвинил Нетаньяху в саботаже соглашения о перемирии в Газе

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвигает невыполнимые условия, чтобы помешать соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.

ХАМАС обвинил Нетаньяху в саботаже соглашения о перемирии в Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мардави в воскресенье обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании "невозможных условий" для заключения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Передает УНН со ссылкой на EFE.

Подробности

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагает невозможные условия, чтобы помешать возможности достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

Как утверждает Мардави, глава правительства Израиля отказывается соблюдать некоторые элементы соглашения, которые он уже одобрял в прошлом.

В течение месяцев Нетаньяху манипулировал семьями израильских заключенных и унижал их чувства. Он настаивает на выборе лишь десяти имен, игнорируя остальные, которые можно было бы обнародовать по единому всеобъемлющему соглашению. Он ставит невозможные условия, которые гарантируют срыв любого соглашения. Отказывается соблюдать то, что было договорено ранее. Проще говоря: Нетаньяху не хочет соглашения

— сказал Мардави.

Напомним

ХАМАС "изучает" последнее предложение Израиля о прекращении огня.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил BBC, что палестинская террористическая группировка отклонит последнее предложение Соединенных Штатов относительно нового прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников

Силы обороны Израиля сообщили о ликвидации Хасана Мухаммада Хаммуди, террориста "Хезболлы", ответственного за многочисленные противотанковые атаки. Операция прошла в районе Кунине на юге Ливана.

**ЦАХАЛ заявил о ликвидации ключевого террориста "Хезболлы" в Ливане**29.06.25, 00:26 • 5014 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Ливан
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
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