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Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

ЦАХАЛ заявил о ликвидации ключевого террориста "Хезболлы" в Ливане

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Силы обороны Израиля сообщили о ликвидации Хасана Мухаммада Хаммуди, террориста "Хезболлы", ответственного за многочисленные противотанковые атаки. Операция состоялась в районе Кунине на юге Ливана.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации ключевого террориста "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации ключевого террориста ливанской террористической группировки "Хезболла" Хасана Мухаммада Хаммуди. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным израильских военных, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.

Сегодня (суббота) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственен за противотанковые ракетные комплексы "Хезболлы" в секторе Бинт-Джбейль

- говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Там отметили, что будут продолжать операции по устранению "любой угрозы для Государства Израиль".

Напомним

21 июня ЦАХАЛ сообщил, что в результате успешных ударов ее военно-воздушных сил были ликвидированы два высокопоставленных должностных лица иранских элитных сил "Кудс". Среди них Саид Изади, который был причастен к организации кровавого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА Воздушно-космических сил КСИР. Джудаки был ответственен за сотни атак БПЛА на территорию Израиля.

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане23.05.25, 06:11 • 58446 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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